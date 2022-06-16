Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Cumhuriyet tarihinde görülmemiş olay! Öğrenci affından kimler yararlanacak? Kapsamı belli oldu

Edinilen bilgilere göre disiplin cezasından, kendi isteği ile okuldan ayrılana, Erasmustan, farabi uygulamasına kadar 42 farklı nedenle okul hayatı yarım kalan ve af bekleyen öğrencilere okullarına geri dönüş kapısı açıldı.

Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin de bu aftan yararlanması bekleniyor.