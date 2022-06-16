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Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Cumhuriyet tarihinde görülmemiş olay! Öğrenci affından kimler yararlanacak? Kapsamı belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Cumhuriyet tarihinde görülmemiş olay! Öğrenci affından kimler yararlanacak? Kapsamı belli oldu

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af çalışması tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek öğrenci affının kimleri kapsayacağı belli oldu.

2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısında kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz dedi.

OKULDAN AYRILANA GERİ DÖNÜŞ KAPISI ARALANDI
Lisans yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsayan öğrenci affı, programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemini yapmayan.

Herhangi bir nedenden ötürü okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okullarına geri dönmesini sağlayan Cumhurbaşkanının verdiği af müjdesinin detayları şekillenmeye başladı.

2018'den günümüze kadar 63 bin öğrenci aftan yararlanmıştı. Geçmişten günümüze kadar açık öğretim fakülteleri dahil 2.5 milyon öğrenci af bekliyor.

Edinilen bilgilere göre disiplin cezasından, kendi isteği ile okuldan ayrılana, Erasmustan, farabi uygulamasına kadar 42 farklı nedenle okul hayatı yarım kalan ve af bekleyen öğrencilere okullarına geri dönüş kapısı açıldı.

Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin de bu aftan yararlanması bekleniyor.

İŞTE AFTAN YARARLANMA KRİTERLERİ
-Disiplin cezası
-Kendi isteğiyle okuldan ayrılma
-Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık

-İzinli/Kayıt dondurma
-667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması
-Bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık

-Tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi
-Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme



-Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.

Öğrencilere af müjdesi ÖĞRENCİLERE AF MÜJDESİ

Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Lisans, önlisans... ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLERİ KAPSAYACAK? LİSANS, ÖNLİSANS...
Öğrenci affı ne zaman çıkacak? ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Öğrenci affı ne zaman çıkacak? ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Öğrenci affı ne zaman çıkacak? YÖK açıkladı ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK? YÖK AÇIKLADI

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