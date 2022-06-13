Son dakika: Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı ne zaman Meclis’e gelecek? Başkanı Erol Özvar açıkladı

"BAZEN HAYATTA İSTEDİĞİMİZ YERLERDE OLAMAYABİLİRİZ"

Özvar, 3 milyon 250 bine yakın öğrencinin yakın zamanda üniversite sınavına gireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Adaylarımıza başarılar diliyorum çünkü sadece öğrenciler sınava girmiyor. En az öğrenciler kadar anne babalar da heyecanlı oluyor. Değerli öğrenciler, umarım istediğiniz, arzu ettiğiniz programı kazanırsınız. Umarım hayalini kurduğunuz bölümde okursunuz. İstediğiniz bölümü kazanamasanız bile en iyi, en başarılı öğrenci, bulunduğu programda gayret ederek başarılı olmak için çaba gösteren öğrencidir. Dolayısıyla bazen hayatta istediğimiz yerlerde olamayabiliriz, istediğimiz bölümleri okuyamayabiliriz, asıl önemli olan bulunduğumuz program ve bölümde elimizden gelen en iyi gayreti göstermektir."