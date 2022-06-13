Son dakika: Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı ne zaman Meclis’e gelecek? Başkanı Erol Özvar açıkladı
Son dakika haberi... Öğrenci affı için gözler YÖK’e çevrilirken TBMM ile YÖK arasında çalışmalar başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini açıkladı. Peki, Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı ne zaman Meclis’e gelecek? İşte YÖK başkanı açıklamaları...
Lisans ve yükseklisans öğrencileri için af çalışması başlattıklarını duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, çalışmanın temmuz ayından önce yasalaştırılacağını belirtmişti.
Konuyla ilgili bir açıklama da YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi.
Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı için Isparta'ya gelen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'i makamında ziyaret etti.
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminde genel öğrenci affının olduğunu söyledi.
TBMM ile YÖK arasında çalışmaların başladığını belirten Özvar, "Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis'teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." dedi.
"BAZEN HAYATTA İSTEDİĞİMİZ YERLERDE OLAMAYABİLİRİZ"
Özvar, 3 milyon 250 bine yakın öğrencinin yakın zamanda üniversite sınavına gireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Adaylarımıza başarılar diliyorum çünkü sadece öğrenciler sınava girmiyor. En az öğrenciler kadar anne babalar da heyecanlı oluyor. Değerli öğrenciler, umarım istediğiniz, arzu ettiğiniz programı kazanırsınız. Umarım hayalini kurduğunuz bölümde okursunuz. İstediğiniz bölümü kazanamasanız bile en iyi, en başarılı öğrenci, bulunduğu programda gayret ederek başarılı olmak için çaba gösteren öğrencidir. Dolayısıyla bazen hayatta istediğimiz yerlerde olamayabiliriz, istediğimiz bölümleri okuyamayabiliriz, asıl önemli olan bulunduğumuz program ve bölümde elimizden gelen en iyi gayreti göstermektir."
"SORULAR BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLACAK"
Sınav süresinin yarım saat daha uzatıldığını hatırlatan Özvar, soruların zorluğu ya da kolaylığı hakkında kendisinin de hiçbir şey bilmediğini dile getirdi.
Soruların uzman öğretmenler tarafından hazırlandığını anlatan Özvar, "Bu sorular hakkındaki zorluk kolaylıkla ilgili bırakın YÖK Başkanı'nın bilgisi olmasını, ÖSYM Başkanı'nın ya da başka bir kesimin soruları bilme imkanı söz konusu değil. Sorular öğrenciler için de bizim için de sürpriz olacak." diye konuştu.
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