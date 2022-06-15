Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Öğrenci affı bu yıl olacak mı, yürürlüğe girecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası konu ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı 2022 ile birlikte yeniden okula dönme şansına sahip oluyor. Peki, Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Öğrenci affı bu yıl olacak mı, yürürlüğe girecek mi? Lisans, önlisans...