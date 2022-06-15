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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere af müjdesi: Lisans, yüksek lisans, doktorada af getireceğiz

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Giriş: 15.06.2022 12:27
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affını önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Lisans, yüksek lisans doktora seviyesindeki öğrencilere okullarına dönüş yolunu açıyoruz." ifadelerini kullanarak müjde verdi.
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