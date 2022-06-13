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Haberler Galeri Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

Öğrenci affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz ay öğrenci affı müjdesinin gelmesinin ardından, söz konusu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından öğrenci affı ile ilgili yeni açıklama geldi. Peki, 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:51
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Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? AK Parti tarafından geçtiğimiz ay öğrenci affı geleceği duyurulmuştu. Öğrenci affı için bekleyişte olan öğrenciler, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğrenci affı ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattık." demişti.

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Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

YÖK'TEN 'ÖĞRENCİ AFFI' AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, genel öğrenci affı için TBMM ile YÖK arasında çalışmaların başladığını belirterek, "Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis'teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." dedi.

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Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, öğrenci affı Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek. YÖK tarafından ilerleyen günlerde öğrenci affı ile ilgili duyuru yayımlanması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından başvuru tarihleri de belli olacak.

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Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

En son YÖK'ün aldığı kararla 2018 yılında gerçekleştirilen öğrenci affıyla binlerce kişi okuluna geri dönebilmişti. AK Parti'den öğrenci affı açıklaması gelmesinin ardından öğrenci affından faydalanma şartlar araştırılıyor. 2022 öğrenci affı şartları henüz açıklanmadı fakat 2018 yılında yapılan öğrenci affında şu şartlar belirlenmişti: