13 Haziran 2022, Pazartesi
Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
Öğrenci affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz ay öğrenci affı müjdesinin gelmesinin ardından, söz konusu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından öğrenci affı ile ilgili yeni açıklama geldi. Peki, 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:51
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