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PKK'nın medya yapılanmasına geçit yok! Çok sayıda şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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PKK’nın medya yapılanmasına geçit yok! Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında terör örgütüne müzahir televizyon kanalları için program yapanların da bulunduğu 16 zanlı tutuklandı.

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