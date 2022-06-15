Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 2022 Yükseköğrenim öğrenci affı kimleri kapsıyor?
Öğrenci affı ne zaman çıkacak? AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci affı ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Yükseköğrenim öğrencilerini ilgilendiren öğrenci affının hangi tarihte çıkacağı merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı kimleri kapsıyor? İşte haberin detayları...
Son dakika haberi... Öğrenci affı ne zaman çıkacak? AK Parti tarafından geçtiğimiz günlerde öğrenci affı müjdesi gelmişti. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen öğrenci affı düzenlemesine ilişkin müjdeyi paylaştı. Meclis'e geleceği tarih belli olurken, öğrenci affının kimleri kapsayacağı merak ediliyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Erdoğan, öğrenci affı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz." dedi.
Öğrenci affı Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek. YÖK tarafından ilerleyen günlerde öğrenci affı ile ilgili duyuru yayımlanması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından başvuru tarihleri de belli olacak.
YÖK'TEN 'ÖĞRENCİ AFFI' AÇIKLAMASI
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, genel öğrenci affı için TBMM ile YÖK arasında çalışmaların başladığını belirterek, "Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis'teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." dedi.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?
En son YÖK'ün aldığı kararla 2018 yılında gerçekleştirilen öğrenci affıyla binlerce kişi okuluna geri dönebilmişti. AK Parti'den öğrenci affı açıklaması gelmesinin ardından öğrenci affından faydalanma şartlar araştırılıyor. 2022 öğrenci affı şartları henüz açıklanmadı fakat 2018 yılında yapılan öğrenci affında şu şartlar belirlenmişti:
2018 ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak, verilen bu yetki çerçevesince vakit geçirmeksizin söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek yükseköğretim kurumlarımızla paylaşılmıştır.
1) 7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecektir.
Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin mağdur olmaması veya varsa tereddütlerinin giderilmesi açısından aşağıdaki hususların açıklanması gereği duyulmuştur.
2) Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecektir.
3) Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.
4) Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam edeceklerdir.
5) Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye'de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir programa intibakları yapılabilecektir.
6) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında önlisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.
7) 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecektir.
8) 669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde bulunabileceklerdir.
9) Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabileceklerdir.
10) Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerdir.
11) Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecektir.
12) Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecektir.
13) Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacaktır.
"Yeni YÖK" olarak, aftan yararlanacak olan öğrencilerimizin bu süreçte herhangi bir zorluk yaşamaması ve mağduriyete uğramaması için azami dikkat edileceğini ifade etmek isteriz.
Öğrencilerimizin kendilerine tanılan bu haktan en doğru şekilde yararlanarak eğitim öğretimlerini başarıyla tamamlamak için gayret sarf edeceklerinden eminiz.
"Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecektir."
Yeni düzenlemeye göre yukarıda sayılan terör maddesi haricinde lisans ve ön lisans bölümlerinden ilişiği kesilenler, kayıt yapmayanlar geri dönebilecek ve öğrenciler, kazandıkları ancak bir şekilde okuyamadıkları bölümlere gidip kayıt yapabilecek ve üniversitelerde okuyabilecek.
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