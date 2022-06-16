16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Osmaniye'de torbacı operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika: Osmaniye'de torbacı operasyonu: 7 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Osmaniye’de torbacı operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberine göre Osmaniye’de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA