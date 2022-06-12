CHP’li İBB’de ilginç atama! Sahte fatura düzenlemekten hapis cezası alan İSTAÇ eski Genel Müdürü başkan danışmanı oldu

Bunun üzerine İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Değirmenci ve Sipahi hakkında dava açmıştı. Değirmenci, yargılama sırasında savunmasında, "Ben şirketin (Pasifik Petrol) daha önceki genel müdürüydüm ancak 31 Aralık 2015'te şirketteki bütün görevlerimden ayrıldım. 2016'da yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk ve yetkim yoktur" iddiasında bulunmuştu.

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Barış Savaş'ın haberine göre İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi kararında Mehmet Aslan Değirmenci ve Kamil Sipahi'nin sahte fatura kullanmak suretiyle "213 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçunu işlediğine dikkat çekerek sanıkların 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Değirmenci ve Sipahi istinafa başvurdu.

İstanbul Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanıkların başvurusunu reddetmişti. Kesinleşen karar sonrasında ortadan kaybolan Değirmenci'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'Başkan Danışmanı' olarak görevlendirildiği öğrenildi. Yönetim tarafından atanan 27'nci danışman olan Arslan'ın ise hangi görevleri icra edeceği henüz bilinmiyor.