AK Parti 2023 seçimleri için kolları sıvadı! Yol haritası hazırlandı
AK Parti, 2023'ün Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarına hız verdi. 20 yıllık süreçteki seçmen üzerinden yapılan çalışmada, yüzde 68'in en az 1 kere AK Parti'ye oy verdiği ortaya çıktı. 2023 öncesi seçmene yönelik yol haritası da belirlendi.
AK Parti, bir yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik genel merkez ve yerel teşkilatlarında çalışma başlattı. Bu kapsamda AK Parti'ye oy veren seçmenlere yönelik de önemli bir analiz yapıldı.
Zübeyde Yalçın'ın habeirne göre çalışma, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana geçen 20 yıl içinde seçmenin yüzde 68'inin en az bir kez AK Parti'ye oy verdiğini ortaya koydu. Bu da "Toplumun yüzde 70'i AK Parti'ye sıcak bakıyor. Bu kadar geniş bir tabana yayılıyor" şeklinde değerlendirildi.
HEDEF KİTLE YÜZDE 68
Yüzde 68'in bir bölümünün algı operasyonları, salgın sonrası dünyada yaşanan gelişmelere bağlı bazı ekonomik sorunlar nedeniyle AK Parti'ye yer yer mesafe koyduğu görülüyor. Ancak bu seçmen grubu başka millet ittifakı ve diğer partilere de gitmek istemiyor. Çoğunluğu dar gelirli ya da ücretli kesimin oluşturduğu grubun tekrar AK Parti'ye oy vermesini sağlamak için ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin ilave adımlar atılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da son günlerdeki konuşmalarında dar ve sabit gelirlerin geçim şartlarının düzetilmesine yönelik tedbirlere devam edeceklerini sık sık dile getiriyor. Seçime kadar yapılacak düzenleme ve uygulamalar ile gri alanda durduğu değerlendirilen seçmenin AK Parti'ye tekrar oy verebileceği öngörülüyor.
GENÇLER HEYECANLI
Muhalefetin, gençlerin AK Parti'ye oy vermediği ve partinin giderek yaşlandığı yönündeki algı operasyonuna ise rakamlarla yanıt geldi. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, sayısal verilerle bu iddianın doğru olmadığını ortaya koydu.
Kandemir, AK Parti'nin 18-30 yaş arası 1 milyon 223 bin, 30-40 yaş arası 2 milyon 575 bin, 40-50 yaş arası 2 milyon 925 bin, 50-60 yaş arası 2 milyon 263 bin, 60 yaş üstü 2 milyon 420 üyesi bulunduğunu belirterek, "Bu tablodan da görüleceği gibi AK Parti yaşlılar partisi değil aksine, gençler heyecanlı bir şekilde AK Parti'ye üye oluyorlar" diye konuştu.
AK Parti'nin sahadaki ilk çalışmasının, 2023 seçimlerinde sandığa gidecek olan 6 milyon genç seçmen olması bekleniyor.
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