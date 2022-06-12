AK Parti 2023 seçimleri için kolları sıvadı! Yol haritası hazırlandı

Kandemir, AK Parti'nin 18-30 yaş arası 1 milyon 223 bin, 30-40 yaş arası 2 milyon 575 bin, 40-50 yaş arası 2 milyon 925 bin, 50-60 yaş arası 2 milyon 263 bin, 60 yaş üstü 2 milyon 420 üyesi bulunduğunu belirterek, "Bu tablodan da görüleceği gibi AK Parti yaşlılar partisi değil aksine, gençler heyecanlı bir şekilde AK Parti'ye üye oluyorlar" diye konuştu.