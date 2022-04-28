Terörist yuvası İBB! Kadrolar PKK militanlarıyla doluyor! Murat Ongun'un yalanı uzun sürmedi
Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda görev aldığına ilişkin fotoğrafları ortaya çıkan İBB çalışanı Şafak D. ile ilgili şok bilgiler ortaya çıktı. İBB sözcüsü tarafından adli sicil kaydı temiz olduğu iddia edilen kadının, 19 Ekim 2020’de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında adli işlem yapıldığı ve dosyasının halen açık olduğu ortaya çıktı. Dağ kadrosunda fotoğrafları çıkan kadın hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması talebinde bulunmadığı da belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak D. 2016 yılında Şırnak ilinde PKKKCK/YPG/YDG-H terör örgütü mensupları üzerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğraf karesinde yer alması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı.
"ADLİ SİCİL KAYDI YOK" BAHANESİNE SARILDILAR
İBB'de yaşanan skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun Şafak D.'nin adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamıştı. SABAH ulaştığı yeni bilgilere göre, Şafak D.'nin 19 Ekim 2020'de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlem yapılan isimlerden olduğu ve yargılamasının da halen devam ettiği öğrenildi.
KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLMADIĞI İÇİN SİCİLİ TEMİZ
Şafak D.'nin ayrıca 16 Ocak 2021'de gözaltına alındığı, ancak henüz mahkeme safahatının başlamadığı, bu nedenle kadın hakkında mahkemece verilerek kesinleşmiş adli bir cezaya ait kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca suç kayıtları ancak yetkili mahkeme tarafından onaylanarak kesinleşme şerhi ile kesinleştirildikten sonra adli sicil sistemine işleniyor. Bu çerçevede devam eden soruşturma ve kovuşturma bilgileri adli sicil sistemine işlenmiyor. "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" ile "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararları ise adli sicil sistemine işlenilmesine rağmen, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde veriliyor. Buna bağlı olarak bu kayıtlar adli sicil belgelerinde görülmüyor. Bu kapsamda Şafak D.'nin de adli sicil belgesinde "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" şeklinde ibare bulunuyor.
ARŞİV ARAŞTIRMASINDA ÖRGÜT ÜYELİĞİ GÖRÜLÜYOR
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin Şafak D. hakkında herhangi bir arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması talebinde bulunmadığı ve dolayısıyla kadınla ilgili arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılmadığı belirlendi.
İBB KANUNA RAĞMEN ARŞİV ARAŞTIRMASI
Şafak D.'nin 1 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde "Sosyal Çalışmacı" görev unvanıyla işe başladığı, Adli Sicil Belgesi'nin ise, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 17:03'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmek üzere e-devlet sistemi üzerinden alındığı belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 17 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre şahıs hakkında yapılması gereken "Arşiv Araştırması" işlemi yapılmadan, Şafak D.'yi 01 Haziran 2021 tarihinde işe başlattığı ortaya çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı başvuru başladı mı? 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde?
- Vücut kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik boy kilo, beden kitle indeksi hesaplama neye göre yapılıyor?
- Cuma hutbesi 29 Nisan 2022: Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça ve Türkçe tam metni!
- Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2022 Kuran'ı güzel okuma birincisi kim oldu? Ödül ne veriliyor?
- OGM kura sonuçları 2022: OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu?
- 2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?
- Şevval ayı ne zaman başlıyor 2022? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Diyanet takvimi...
- Kadir Gecesi hangi sureler ve dualar okunur? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Peygamber Efendimizin okuduğu dua...
- Bekçi alımı il ve kontenjan sayıları açıklandı mı? Bekçi alımı hangi ile, ne kadar alınacak? EGM duyurusu...
- Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!
- KADİR GECESİ TESBİH VE ZİKİRLERİ: Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?
- KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...