CHP'li Ekrem İmamoğlu "Biz yaptık" dediği projelerin haberini İBB sitesinden sildirdi! Yalanı ortaya çıktı
AK Parti hükümetinin 2017'de İstanbul'da başlattığı projeleri üstlenen CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun cevabı sonrası gerçekleri saklamaya çalışıyor. Göksu’nun tepkisi sonrasında AK Parti döneminde başlatılan projeleri "Biz yaptık" diye sunan İBB’nin resmi internet sitesinde 2017 yılına ait olan spor salonlarına dair haberi sildiği ortaya çıktı.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehirdeki spor tesislerinin sayısını arttırdığına yönelik açıklamasına karşı, 2017 yılında AK Parti dönemindeki İBB'nin kurumsal hesabından yapılan paylaşımı hatırlatıp, "Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" diyerek çürütmüştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirdeki spor tesislerinin sayısını artırdıklarına yönelik sosyal medyadan bir paylaşım yapmış, "Spor tesislerimizin sayısı artıyor. 14 ilçede 35 okula daha spor salonu yaptık. Hem öğrenciler hem de mahalle sakinleri kullanacak" demişti.
Göksu'nun tepkisi sonrasında AK Parti döneminde başlatılan projeleri "Biz yaptık" diye sunan İBB'nin resmi internet sitesinde 2017 yılına ait olan spor salonlarına dair haberi sildiği ortaya çıktı.
"SALONLARA BOYA BADANA YAPIP AÇILIŞ YAPIYORLAR"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu açıklamanın üzerine İmamoğlu'nun paylaşımına atıfta bulunmuş, sosyal medyadan İstanbul'daki spor salonlarının tamamının AK Parti döneminde başladığını söylemişti. Göksu, İmamoğlu'nun belediyeciliğinin "Kurdele Belediyeciliği…" olduğunu ifade ederek, "CHP'li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış. Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" ifadelerini kullanmıştı.
"AÇILIŞ ŞOVU YAPAN CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNİN BU ALGISI DA YALAN ÇIKTI"
Göksu paylaştığı görselde ise şunları aktarmıştı:
"İstanbul'daki okul bahçelerine 220 adet spor salonu yapıldığını İBB kurumsal hesabından 2017 yılında duyurulmuştu. CHP'li İBB yönetimi her işte olduğu gibi bu konuda da hazıra konarak "Biz yaptık" diyor. "İstanbul'a 35 yeni spor salonu yaptık" diyerek açılış şovu yapan CHP'li İBB yönetiminin bu algısı da yalan çıktı. Spor salonlarının tamamı AK Parti döneminde başlatıldı. Birçoğu aktif olarak kullanılıyordu. CHP'li İBB yönetimi, tamamı AK Parti döneminde başlatılıp birçoğu bitirilen ve yıllardır kullanılan spor salonlarını "biz yaptık" diye algı oluşturuyor."
İBB 2017'DEKİ HABERİ SİLDİ
Göksu'nun bu tepkisi sonrasında AK Parti döneminde başlatılan projeleri "biz yaptık" diye sunan İBB, belediyenin resmi internet sitesinde 2017 yılına ait olan spor salonlarına dair haberi internet sitesinden sildiği ortaya çıktı. AK Parti döneminde İstanbul'daki okul bahçelerine 220 adet spor salonu yapıldığını anlatan ve etkinlik fotoğraflarının yer aldığı İBB'nin sosyal medyadaki kurumsal hesabından 2017 yılında duyurulmuştu.
Bu kurumsal hesaptan İBB'nin resmi sitesinde yer alan haberin linki de bulunuyordu. Link tıklandığında haberin kaldırıldığı, silindiği görülüyor. İnternet sitesinde silinen haberin duyurusu ise İBB kurumsal hesabında hâlâ duruyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...
- 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? MEB Bakanı açıkladı
- Elazığ Değirmen'de deprem son dakika! 9 Haziran Elazığ deprem merkez üssü neresi? Deprem şiddeti kaç oldu?
- TUS tercihleri son gün: 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman?
- SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
- Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi
- Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı: "Mansur Yavaş nerede acaba?"
- Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER