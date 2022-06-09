CHP'li Ekrem İmamoğlu "Biz yaptık" dediği projelerin haberini İBB sitesinden sildirdi! Yalanı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirdeki spor tesislerinin sayısını artırdıklarına yönelik sosyal medyadan bir paylaşım yapmış, "Spor tesislerimizin sayısı artıyor. 14 ilçede 35 okula daha spor salonu yaptık. Hem öğrenciler hem de mahalle sakinleri kullanacak" demişti.

Göksu'nun tepkisi sonrasında AK Parti döneminde başlatılan projeleri "Biz yaptık" diye sunan İBB'nin resmi internet sitesinde 2017 yılına ait olan spor salonlarına dair haberi sildiği ortaya çıktı.

"SALONLARA BOYA BADANA YAPIP AÇILIŞ YAPIYORLAR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu açıklamanın üzerine İmamoğlu'nun paylaşımına atıfta bulunmuş, sosyal medyadan İstanbul'daki spor salonlarının tamamının AK Parti döneminde başladığını söylemişti. Göksu, İmamoğlu'nun belediyeciliğinin "Kurdele Belediyeciliği…" olduğunu ifade ederek, "CHP'li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış. Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" ifadelerini kullanmıştı.