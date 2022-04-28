Kalaşnikoflu kadın İBB’de nasıl işe girdi? PKK’dan İBB’ye geçişi kim sağladı?

Eli silahlı fotoğraflardan İBB'ye geçiş nasıl oldu? Gelişmeleri gazeteci Murat Özer şöyle değerlendirdi:

Şu anda çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bugüne kadar CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile yapmış olduğu seçim ittifakının bir neticesi olarak HDP'lilerin İBB başta olmak üzere çeşitli CHP'li belediyelerde istihdam edildiğini biliyorduk. HDP kadrosunda gelen bu kişilerin daha öncesinde PKK ya da DHKP-C gibi terör örgütlerinde bulunup daha sonra bunun cezasını yatıp hükümlü olarak ya da pişman olarak işe başvurduklarını düşünmüştük.