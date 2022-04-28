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Kalaşnikoflu kadın İBB’de nasıl işe girdi? PKK'dan İBB'ye geçişi kim sağladı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Kalaşnikoflu kadın İBB’de nasıl işe girdi? PKK’dan İBB’ye geçişi kim sağladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "sosyal hizmet uzmanı" olarak çalışan Şafak Duran PKK terör örgütü üyesi olmak suçuyla gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dökümanlarda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi. Peki PKK’dan İBB’ye geçiş nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bazı kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İşte o çalışanlardan Şafak Duran'ın PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıktı ve zanlı gözaltına alındı.

Eli silahlı fotoğraflardan İBB'ye geçiş nasıl oldu? Gelişmeleri gazeteci Murat Özer şöyle değerlendirdi:

Şu anda çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bugüne kadar CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile yapmış olduğu seçim ittifakının bir neticesi olarak HDP'lilerin İBB başta olmak üzere çeşitli CHP'li belediyelerde istihdam edildiğini biliyorduk. HDP kadrosunda gelen bu kişilerin daha öncesinde PKK ya da DHKP-C gibi terör örgütlerinde bulunup daha sonra bunun cezasını yatıp hükümlü olarak ya da pişman olarak işe başvurduklarını düşünmüştük.

Bugüne kadar da kamuoyunun anlayabildiği şey de buydu. Bunların eski hükümlü oldukları ve doğal olarak hukuki bir süreçten çok siyasi bir bedelin olduğu şeklinde konuşuyorduk. Ancak bugün ortaya çıkan manzara şu ki halihazırda Kandil'den omzundaki silahını kenara koyup birkaç hafta önce gelmiş olan PKK'lı teröristlerin İBB'de istihdam edildiklerini biliyoruz.

Ciddi bir güvenlik sorunu var. Bunun nasıl telafi edilebileceğini bilmiyoruz. Burada hiçbir soruşturma yapılmadan doğrudan HDP'den gelen listeleri İBB'ye personel olarak girdiğini gördük. Bu sadece İstanbul'da mı? Yoksa diğer yerlerde de benzer şikayetlerin olabileceğini dehşetle izliyoruz.

İBB'ye yönelik teftiş PKK ile ilişkili kişilere yönelikti. Halihazırda PKK'nın mensubu olan olduğunu bugüne kadar kamuoyu bilmiyordu. Bilindiği gibi HDP'ye CHP'nin kendi yerel yönetimlerden sorumlu yöneticisi dahi yüzde kaç dilimde hangi partiye ne kadar istihdam olanağı sağladıklarını söylemişlerdi. Burada HDP'den yüzde 20 istihdam gerçekleştiğini biliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaştığımız bugünlerde aynı problemin hızlı şekilde görülüyor. Özellikle Millet İttifakı'nın dağılma sürecine girdiği Ali Babacan'ın desteğini çektiği ortamda CHP'nin muhtemelen artık daha fazla HDP'ye ihtiyacı olduğu çok net şekilde ortaya çıkıyor. Başka şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialı olma durumu yok."

PKK’dan İBB’ye geçiş nasıl oldu? PKK'DAN İBB'YE GEÇİŞ NASIL OLDU?
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