12 Haziran 2022, Pazar
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Son dakika: Hakkari'de İHA'ların yerini belirlediği 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2022
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Son dakika: Hakkari’de İHA’ların yerini belirlediği 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında Hakkari'de istihbarat, İHA ve keşit sonucu yerleri belirlenen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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