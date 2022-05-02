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İBB personeli Şafak Duran'a PKK’nın Metina kampında 2 ay terör eğitimi almış

A Haber
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Giriş: 02.05.2022 10:23
Terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yeni gelişmeler var. Metina kampında 2 ay eğitim alan Duran'ın kod adı Diren Amara. Metina kampında eğitim alanlar Suriye ve Türkiye'ye gönderildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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