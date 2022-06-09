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Haberler Galeri Efes-2022 Tatbikatı nefesleri kesti! Dev tatbikatla ne mesaj verildi? Çarpıcı sözler: Yunanistan’ın bunun 10’da 1’ini yapma kapasitesi yok

Efes-2022 Tatbikatı nefesleri kesti! Dev tatbikatla ne mesaj verildi? Çarpıcı sözler: Yunanistan’ın bunun 10’da 1’ini yapma kapasitesi yok

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu. Peki tatbikatla ne mesaj veriliyor? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye gücünü sadece ucundan gösterdi" ifadelerini kullanan Ağar, "Yunanistan ordusunun bunun 10'da 1'ini yapma kabiliyet ve kapasitesi yok." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.06.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 14:34
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Efes-2022 Tatbikatı nefesleri kesti! Dev tatbikatla ne mesaj verildi? Çarpıcı sözler: Yunanistan’ın bunun 10’da 1’ini yapma kapasitesi yok

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı. Tatbikatın saat 11.00'den sonraki bölümüne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Efes-2022 Tatbikatı nefesleri kesti! Dev tatbikatla ne mesaj verildi? Çarpıcı sözler: Yunanistan’ın bunun 10’da 1’ini yapma kapasitesi yok

Deniz top ateş desteğiyle kara bombardımanı yapılmasıyla başlayan tatbikatta, amfibi harekatını destekler nitelikteki topçu ve havan atışları yapıldı ardından Sikorsky tipi helikopter obüsü, CH-47 helikopteri ise mühimmat konteynerini hedeflenen bölgeye taşıdı.

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Efes-2022 Tatbikatı nefesleri kesti! Dev tatbikatla ne mesaj verildi? Çarpıcı sözler: Yunanistan’ın bunun 10’da 1’ini yapma kapasitesi yok

Senaryo kapsamında yaralanan personel, helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliye edildi ve ardından amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği sağlandı. Amfibi harekat kapsamında makineli tüfek ve RPG 7 R/A atışları yapıldı.

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Efes-2022 Tatbikatı nefesleri kesti! Dev tatbikatla ne mesaj verildi? Çarpıcı sözler: Yunanistan’ın bunun 10’da 1’ini yapma kapasitesi yok

Yine amfibi hedef sahasındaki düşman denizaltısı, Sikorsky helikopterlerin daldırdığı sonar ile tespit edilerek, talim torpidosu atışı yapıldı ve denizaltı yüzeye çıkarıldı.

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Efes-2022 Tatbikatı nefesleri kesti! Dev tatbikatla ne mesaj verildi? Çarpıcı sözler: Yunanistan’ın bunun 10’da 1’ini yapma kapasitesi yok

Bu sırada amfibi harekatını desteklemek için belirlenen hedeflere topçu atışları yapıldı. Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, hava muharebe devriyesi görevini gerçekleştirdi.