Efes-2022 Tatbikatı nefesleri kesti! Dev tatbikatla ne mesaj verildi? Çarpıcı sözler: Yunanistan’ın bunun 10’da 1’ini yapma kapasitesi yok

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu. Peki tatbikatla ne mesaj veriliyor? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye gücünü sadece ucundan gösterdi" ifadelerini kullanan Ağar, "Yunanistan ordusunun bunun 10'da 1'ini yapma kabiliyet ve kapasitesi yok." dedi.