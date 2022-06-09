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Başkan Erdoğan Türk F-16'larının vuruşlarını alkışlarla izle! İşte o anlar

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Başkan Erdoğan Türk F-16’larının vuruşlarını alkışlarla izle! İşte o anlar

Dünyanın anbean takip ettiği Türkiye'nin EFES-2022 tatbikatına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gövde gösterisini izledi. Başkan Erdoğan, F-16'ların yaptığı başarılı vuruşları alkışlayarak takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı EFES-2022 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı.

Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının yansıra diğer ülkelerin seçkin gözlemcileri takip ederken, tatbikat aksiyonlu anlara sahne oldu.

MEHMETÇİK'E ALKIŞ YAĞMURU

Mehmetçik'i anbean takip eden Başkan Erdoğan, başarılı vuruşları heyecanla izledi.

Tüm hedeflerin F-16'larımız tarafından başarıyla vurulduğu anlar kameralara yansırken Başkan Erdoğan'ın alkış yağmuru da dikkatlerden kaçmadı.

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