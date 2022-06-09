Başkan Erdoğan Türk F-16’larının vuruşlarını alkışlarla izle! İşte o anlar

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı.

Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının yansıra diğer ülkelerin seçkin gözlemcileri takip ederken, tatbikat aksiyonlu anlara sahne oldu.