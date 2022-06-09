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EFES-2022 tatbikatı nefes kesti! Hedefler havadan ve karadan başarıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatı olan EFES-2022 birleşik müşterek fiili atışlı tatbikatı nefes kesiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün İzmir'e gitti ve devam eden EFES-2022 Tatbikatı'nı izledi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.06.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 11:30
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EFES-2022 tatbikatı nefes kesti! Hedefler havadan ve karadan başarıyla vuruldu

Dün gece faaliyetleri gerçekleştirildi. Bugün Seçkin Gözlemci Gücü ile tatbikat başladı. Saat 10 sularında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da tatbikat faaliyetlerini izlemek için bölgeye geldi.

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EFES-2022 tatbikatı nefes kesti! Hedefler havadan ve karadan başarıyla vuruldu

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Heybeli Ada ve Büyük Ada korvetlerinden 76 milimetre deniz topuyla sahildeki hedefler vuruldu.

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EFES-2022 tatbikatı nefes kesti! Hedefler havadan ve karadan başarıyla vuruldu

Sonrasında amfibi harekatı desteklemek için 155 milimetrelik obüs ve 81 milimetrelik havanlarla sahilde baskı altına almak için atışlar yapıldı.

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EFES-2022 tatbikatı nefes kesti! Hedefler havadan ve karadan başarıyla vuruldu

Bugün dün gece başlayan hava hücum harekatının 2. safhası devam etti. 4 couger, 4skorskiy, 3 CH-47, 1 tane ES 70 ve 4 tane de ES 70 skorskiy helikopterleri harekata katıldı.

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EFES-2022 tatbikatı nefes kesti! Hedefler havadan ve karadan başarıyla vuruldu

Aynı zamanda sahilden kurtarma harekatı da yapıldı. Aynı zamanda SAT botundan sahile atış yapıldı. Bu çalışmalar sırasında mayın avlama faaliyeti de yapıldı.