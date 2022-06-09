EFES-2022 Tatbikatı’nda meskun mahal operasyonu! Teröristler nasıl ele geçiriliyor?
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından takip edilen EFES-2022 Tatbikatı'nda meskun mahal operasyonunun simülasyonu yapıldı.
TSK tarafından zamana duyarlı yüksek değerlikli hedefe direk görev harekatı yapıldı. Belirlenen bölgede skorksiy helikopterinden Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı askerler indirme yaptı.
Ele geçirilen terörist hedef alanda güvelik altına alındıktan sonra iki helikopter daha bölgeye iniş yaptı. Operasyon sırasında ATAK helikopterleri de koruma görevi üstlendi.
Yüksek değerlikli terörist ele geçirildikten ve bu TSK'nın özel ekipleri tarafından saniyeler içerisinde yapıldı. Bu simülasyon ile TSK'nin operasyonel gücü tüm dünyaya gösterildi.
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
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