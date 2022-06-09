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EFES-2022 Tatbikatı’nda meskun mahal operasyonu! Teröristler nasıl ele geçiriliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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EFES-2022 Tatbikatı’nda meskun mahal operasyonu! Teröristler nasıl ele geçiriliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından takip edilen EFES-2022 Tatbikatı'nda meskun mahal operasyonunun simülasyonu yapıldı.

TSK tarafından zamana duyarlı yüksek değerlikli hedefe direk görev harekatı yapıldı. Belirlenen bölgede skorksiy helikopterinden Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı askerler indirme yaptı.

Bu tatbikat uzun zamandır Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonların benzeriydi. Bu operasyonlarda hem sağ ele geçirme hem de imha etme parolası belirleniyor. İşte Ege'de o noktalarda yapılan operasyonun simülasyonu yapıldı.

Ele geçirilen terörist hedef alanda güvelik altına alındıktan sonra iki helikopter daha bölgeye iniş yaptı. Operasyon sırasında ATAK helikopterleri de koruma görevi üstlendi.

Yüksek değerlikli terörist ele geçirildikten ve bu TSK'nın özel ekipleri tarafından saniyeler içerisinde yapıldı. Bu simülasyon ile TSK'nin operasyonel gücü tüm dünyaya gösterildi.

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

Teröristler nasıl ele geçiriliyor? TERÖRİSTLER NASIL ELE GEÇİRİLİYOR?
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