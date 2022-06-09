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Son dakika: AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim mesajı

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na seçim mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğin varsa, cesaretin varsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla." dedi.

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