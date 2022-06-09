EFES-2022 tatbikatı Yunanistan basınında! 'Türklerin Yunan adalarına çıkarmasını izleyecekler'
Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu. Efes-2022 Tatbikatı Yunan medyasında büyük ses getirdi. Yunan medyasında ilk haber. 'Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor' ve 'Gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma' manşetleri atıldı.
Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Mayıs ayındaki ABD ziyaretiyle alt üst oldu. Ankara-Atina hattında ipler bir kez daha gerilirken, Türkiye Ege Denizi'ndeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek adaların statüsünü tartışmaya açtığını kaydetti.
Haziran ayına girildiğinde ise, sıra Türkiye'nin en büyük gövde gösterisi Efes-2022 tatbikatına geldi.
Ege Denizi'ndeki uluslararası tatbikata Türkiye'nin ev sahipliğinde 37 ülke daha katılıyor.
En dikkat çeken ülkeler, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Güney Kore. Listede ayrıca, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Gambiya, Bosna Hersek, Somali, Katar, Avustralya, Malezya, Kosova, Ruanda, Çekya, Kuveyt, Arnavutluk, Moğolistan, Nijerya, Bahreyn, Irak, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Libya, Slovakya, Bangladeş, Özbekistan, Etiyopya, Macaristan, Kamerun, Ürdün, Letonya, Kırgızistan ve Burkina Faso vardı.
Efes tatbikatına 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılmıştı. Bu yıl ise 37 ülkeyle Efes 2022 tarihinin en geniş katılımına ulaştı.
9 bin 900 Türk askeri ve 1100 yabancı askerin yer aldığı Efes-2022'de, bugün seçkin gözlemci günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatbikatı yerinde izliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de İzmir Seferihisar'daki gövde gösterisini takip ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'u aşkın ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı da İzmir'de.
ABD ORDUSUNUN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR
Tatbikata katılan ABD ordusu, resmi internet sayfasından çok sayıda fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda çok sayıda Sikorsky CH-53E helikopter ve USS Arlington savaş gemisi göze çarptı.
ABD ordusu, fotoğafların altına uluslararası tatbikatta gerçek mermilerin ateşlendiği notunu düştü.
TA NEA: YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUYACAKLARI KESİN
Mayıs ayında başlayan ve bugün sona erecek tatbikat, beklendiği gibi Yunan medyası tarafından çok yakından izleniyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi, Ege Denizi'ndeki dev tatbikatı manşetinden verdi. Kışkırtıcı başlıklarıyla öne çıkan gazete, 'EFES 2022: Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor - Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına 'çıkarması'nı izleyecek' manşetini attı.
'Gerilim iklimi: Erdoğan ve Bahçeli Ege'deki Türk tatbikatına katılacak' diyen Ta Nea gazetesi, her iki liderin de Yunanistan'a bir kez daha meydan okumasının kesin olduğunu belirtiyor.
Proto Thema internet sitesinin başlık tercihi ise 'Erdoğan ve Bahçeli bugün İzmir'de: EFES 2022'de gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma' oldu.
Kathimerini gazetesi, haberini 'Erdoğan ve Bahçeli Ege'deki askeri tatbikata birlikte katılıyor' başlığıyla sayfalarına taşıdı.
Kathimerini'de dikkat çeken bir başka haber, ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ın Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ege Denizi'ndeki adalara gerçekleştirdiği geziyi eleştirmesi oldu. SYRIZA lideri Çipras gerilimin artmasının ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye bir faydası olmadığını söyledi.
CNN Yunanistan da Kathimerini'yle benzer bir başlık kullandı: 'Erdoğan ve Bahçeli Ege'deki EFES 2022 tatbikatında birlikte.'
ABD DRONE'U SAKIZ ADASI'NIN GÜNEYİNDE HAVALANACAK
To Vima gazetesi, ABD'nin Yunanistan'dan Sakız Adası'nın güneyi için NOTAM ilan etmesini istediğini yazdı. Gazetenin haberine göre, Amerikan ordusu İzmir Seferihisar'ın karşısındaki bölgede insansız hava araçlarıyla tatbikat gerçekleştirecek.
Bugün akşamüstü başlayacak tatbikat için bölge hava trafiğine kapatılacak ve bir ABD drone'u havalanacak. To Vima, Ankara'dan gelen adaların silahsızlandırılması açıklamalarına ABD'nin drone tatbikatıyla açık bir yanıt verdiğini savundu.
YUNANİSTAN'A EFES'TEN UYARI
Yunanistan'ın adaları silahlandırılmasına yönelik Türkiye'nin uyarıları, Efes-2022 devam ederken tatbikat alanından yinelendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yüzbaşı Burcu Naliç Yokuva, basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'ın bu yılın ilk beş ayında 953 ihlal gerçekleştirdiğini belirtip ekledi.
"Yine bu dönemde söz konusu adalara 24'ü savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 73 ziyaret gerçekleştirilmiş, uluslararası hukukun ihlaline devam edilmiştir. İhlale karşı diplomatik girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütülmektedir."
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