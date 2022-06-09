EFES-2022 tatbikatı Yunanistan basınında! ’Türklerin Yunan adalarına çıkarmasını izleyecekler’

Proto Thema internet sitesinin başlık tercihi ise 'Erdoğan ve Bahçeli bugün İzmir'de: EFES 2022'de gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma' oldu.

Kathimerini gazetesi, haberini 'Erdoğan ve Bahçeli Ege'deki askeri tatbikata birlikte katılıyor' başlığıyla sayfalarına taşıdı.

Kathimerini'de dikkat çeken bir başka haber, ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ın Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ege Denizi'ndeki adalara gerçekleştirdiği geziyi eleştirmesi oldu. SYRIZA lideri Çipras gerilimin artmasının ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye bir faydası olmadığını söyledi.