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SON DAKİKA | İlker Başbuğ’un “darbe iması” gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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SON DAKİKA | İlker Başbuğ’un “darbe iması” gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Son dakika haberi... 26. Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ’un “darbe iması” yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.Savcı, Başbuğ’un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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