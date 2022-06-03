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Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü! İsveç ve Finlandiya...

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Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü! İsveç ve Finlandiya...

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ele alındı.

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