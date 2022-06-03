İl dışı tayin başvuru ekranı 2022: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl içi ve dışı yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl içi ve dışı yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevaplar araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen il dışı tayinleri için geri sayımlarını sürdürüyordu. Adaylar başvurularını, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden yapabilecekler. Peki, MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl içi ve dışı yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır?