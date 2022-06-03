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İl dışı tayin başvuru ekranı 2022: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl içi ve dışı yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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İl dışı tayin başvuru ekranı 2022: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl içi ve dışı yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlerin merakla beklediği il içi ve dışı tayinler için başvuru süreci açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile öğretmenlerin 2022 yılına ait yre değiştirme takvimi yayımlandı. Peki, MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl içi ve dışı yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl içi ve dışı yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevaplar araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen il dışı tayinleri için geri sayımlarını sürdürüyordu. Adaylar başvurularını, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden yapabilecekler. Peki, MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl içi ve dışı yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLERİN 2022 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.﻿

Öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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