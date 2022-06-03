03 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik İsveç - Finlandiya görüşmesi
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi etraflıca ele alındı. Başkan Erdoğan, Stoltenberg’e her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiği mesajını verdi.