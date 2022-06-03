Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "fabrika" tepkisi: Gaf olarak görmek istiyorum böyle bir laf bile isteye söylenmez

"HAYAL SATMIYORUZ"

Açılışı yapılan 41 tesisin isimlerinin yer aldığı bir listeyi inceleyen Varank, şöyle konuştu:

"Burada bugün fabrikalarını açtığımız müteşebbislerimizin listesi var. Biz bu kadar insanı buraya toplayıp hayal satmıyoruz. Biz bu kadar insanı buraya toplayıp, bu sevincimize ortak etmek istiyoruz. Ben buradan listeyi okuyabilirim. Firmalarımızdan bazıları, kendileri buna cevap verebilir. Örneğin burada Simmoto Otomotiv Sanayi Limited Şirketi diye bir firmamız var. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Ruhsatını 2020'nin 7. ayında almış ve 60 milyon liralık yatırımla 102 kişiye istihdam sağlıyor."

Varank, Simmoto Otomotiv Sanayi Limited Şirketi firma sahibinin salonda olup olmadığını sordu, ardından salonda bulunan firma sahibine "Kendinizi tanıtır mısınız? Biz burada hayal mi satıyoruz yoksa siz gerçekten yatırım yaptınız mı? Şunu bir muhalefet de duysun, tüm Türkiye duysun" dedi.

Firma sahibi de Varank'a "Her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten yatırımımızı yaptık, daha da yatırım yapmaya devam ediyoruz. 3 ay sonra daha büyük bir fabrika açıyoruz. Orada da 150 kişiye istihdam sağlayacağız." yanıtını verdi.

Varank, bunun ardından "Ben buradan tekrar bir çağrı yapıyorum. Eğer 'Türkiye'de sanayi yok' diyen varsa, 'Türkiye'de fabrika açılmıyor' diyen varsa, bir zahmet gelsin Aksaray'ı ziyaret etsin." dedi.

"'FABRİKA YOK' DİYENLERİ AKSARAY'IMIZA DAVET EDİYORUZ"

Türkiye'ye yatırım kazandırmaya devam etiklerinin altını çizen Varank, "Yaklaşık 2,5 trilyonluk ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasılasının içinde 723 milyar liralık pay sanayiden geldi. Yani Türkiye'nin milli hasılasının yüzde 28,9'u bu ülkede sanayiden geliyor. Bu oran son 25 yılın en yüksek oranı. 'Fabrika yok' diyenler lütfen bu tabloya dikkat etsinler. 'Fabrika yok' diyenleri Aksaray'ımıza davet ediyoruz. Gelsinler, OSB'mizi gezsinler, el mi yaman, bey mi yaman, gelsinler, gözleriyle görsünler." ifadelerini kullandı.

"FELAKET TELLALLARINI, ŞOM AĞIZLILARI GERİYE PÜSKÜRTECEĞİZ"

Türkiye'nin İhracatta da başarılı performansını sürdürdüğüne değinen Varank, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 225 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırmıştık. Son 12 aylık ihracat rakamız 242,5 milyar dolar. İşte Türkiye'nin üretim gerçeği budur. Tabii görmek isteyene. Biz, Türkiye olarak öyle çıkardığımız gazı, petrolü satmıyoruz. Bizim öyle satacak gazımız, petrolümüz yok. Madenlerimiz de ufak tefek var. Bizim bu 242,5 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 90'dan fazlası sanayi ürünleri. Biz üretiyoruz, onu yurt dışına satıyoruz. Müsterih olun. Göreceksiniz, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek. Ülkemizin üzerinden karabulutlar eksik olmasın diye uğraş verenler yine boşa düşecekler. Felaket tellallarını, şom ağızlıları, vesayet odaklarının maşalarını bir kere daha geriye püskürteceğiz. Ve biz bunu, başka bir şeyle değil, cevval sanayicilerimizle, cesur girişimcilerimizle, fedakar emekçi kardeşlerimizle başaracağız. Kurduğumuz fabrikalarla, ürettiğimiz ürünlerle, gerçekleştirdiğimiz ihracatla yapacağız."

"TÜRKİYE BUGÜN, DÜNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜDÜR"

Varank, girişimcileri yatırıma davet ederek, "Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye bugün, dünden çok daha güçlüdür. Dünyanın emin olun yatırımda güvenli limanıdır. Türkiye'ye yatırım yapan, hiçbir zaman pişman olmamış aksine önemli kazanımlar elde etmiştir." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli dinamiklerinden birinin sıfır emisyon olduğuna dikkati çekerek bu konuda bir müjdeyi duyuracağını söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Sıfır karbon hedefine katkı sağlayacak, karbon emisyonu azaltılmasına yönelik Ar-Ge/inovasyon ve ürün geliştirme projelerine KOSGEB aracılığı ile bundan sonra 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. İşletmelerimiz bu desteği, makine teçhizat, donanım, hammadde, yazılım, hizmet alımı ya da personel giderleri için kullanabilecek. İmalat sektöründeki KOBİ'lerimizi bu desteğe başvurmaya davet ediyorum. Bu çağrının bir de orijinal bir tarafı var. Desteklenmesine karar verilen projelerden 4'üne bu yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'te, Türkiye'nin bir numaralı Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali'nde ayrıca ödüllendirmiş olacağız.

Bunun yanında iş dünyamıza şunu da ilan etmek istiyorum; sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir destek programımızı yakın zaman önce kamuoyuna ilan ettik. Orada da başvurularınızı bekliyoruz. KOBİ'lerin enerji verimliliklerini artırmaya yönelik başlattığımız KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında KOBİ'lerimizie kendi enerji etütlerini yaptırmaları ve yatırımlarını desteklemek üzere 400 bin liraya kadar destek sağlıyoruz."

Varank, destek programlarının geleceğin dünyasına hazırlanmada işletmelere büyük bir fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Açılış töreninde, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve İlknur İnceöz de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Aksaray İl Özel İdaresi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi arasında, Konya Ovası Projesi 2022 Yılı Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı protokolü imzalandı.