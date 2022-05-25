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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO heyetleriyle görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Kalın, "Beklentimiz kural ve prosedürlerin uygulanmasıdır. Oldu bittiyle aceleye getirerek özellikle Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmediği taktirde sürecin ilerleyemeyeceğini ifade ettik. Muhataplarımız süreçle ilgili notlarını aldılar. Liderlerine arz edecekler. Bizim temaslarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde kendilerinin bu taleplerimize karşı nasıl cevap vereceklerini gördükten sonra bunu sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. Kalın ayrıca, "Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük" dedi.

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