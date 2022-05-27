Son dakika | Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Müzakereler olumlu seyrediyor
Son dakika haberi...Finlandiya Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (terörle ilgili) konuların çözülebileceğini düşünüyoruz."
Son dakika haberi...Finlandiya Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (terörle ilgili) konuların çözülebileceğini düşünüyoruz."
Antony Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi. Washington'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Haavisto, görüşmenin ardından basın mensuplarına Finlandiya ile İsveç'in NATO sürecini değerlendirdi.
MÜZAKERELER SÜRECEK
Haavisto, kendisinin de son dönemde iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Biz Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin endişelerini ciddiye alıyoruz. Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz." dedi. Haavisto, İsveç ve Finlandiya'dan giden delegasyonların Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor ve bu müzakereler sürecek. Biz, Türkiye'nin de desteklediği NATO'nun açık kapı politikasına güveniyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği (PKK ve terörle ilgili) sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı. Haavisto, Madrid'de haziran ayında yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar Türkiye ile görüşmelerde mesafe kat etmelerinin önemli olacağını sözlerine ekledi.
BLİNKEN, SÜRECİN OLUMLU SONUÇLANACAĞINA İNANIYOR
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.
Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta görüştüğünü ve bu görüşmede bu konuların da kapsamlı şekilde ele alındığını ve sürecin sonunda iki ülkenin de NATO'ya katılacağına inandıklarını belirtti.
Ankara ile doğrudan görüşmeler de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Blinken, haziranda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin nasıl bir mesafe kat edebileceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, "Zirveye giderken beklentimiz bu sürecin ilerlemesi yönünde. Detaylarına girmeyeceğim fakat şu anda Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında çok aktif bir görüşme süreci devam ediyor, biz de bu süreci destekliyoruz." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?
- 81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR'a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...
- MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı?
- Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022? YÖK ile üniversiteler ne zaman, hangi tarihte kapanıyor?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, Haziran kira artışı...
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı tarihi belli oldu
- Dayakçı öğretmen bu kez de babaya saldırdı! 3 aylık koruma kararı
- Son dakika: Bingöl'de deprem! Korkutan deprem Erzurum'da da hissedildi! 27 Mayıs 2022 son depremler
- Liverpool Real Madrid maçı bugün mü? 2022 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?