02 Haziran 2022, Perşembe
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç’e: açık mesaj: Anlamak yetmez, kaygılarımızı gidermeniz lazım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin açıklamasında, "Bize saldıran terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olursa, siz müttefik olacaksanız, biz sizin kaygılarınızı anlıyoruz. Sizin de müttefiklerin kaygılarını anlamanız lazım. Anlamak yetmez, gidermek lazım" dedi.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 19:12
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