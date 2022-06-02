Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’e: açık mesaj:  Anlamak yetmez, kaygılarımızı gidermeniz lazım

İSVEÇ İLE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, 2 ülkenin de Türkiye'nin kaygılarını gidermesi gerektiğini savundu. NATO'nun genişlemesini desteklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Herkesin bugün küresel sistemde uluslararası sistemde yapabileceği kolay bir şey değil çünkü çok baskı var. Ülkeler, milletler üzerinde çok baskı var. Azınlıklar üzerinde çok baskı var. Diğer taraftan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda da teröre destek veren, ülkemize kısıtlama uygulayan ülkelerle müttefiklik yapılamayacağını söylüyoruz. Herhangi gizli bir gündemimiz yok. Biz NATO'nun genişlemesini destekleyen bir ülkeyiz. Ama bize saldıran terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olursa, siz müttefik olacaksanız biz sizin kaygılarınızı anlıyoruz. Sizin de müttefiklerin kaygılarını anlamanız lazım. Anlamak yetmez, gidermek lazım. Türkiye'ye karşı savunma sanayii ürünlerinde kısıtlama getireceksiniz. Kısıtlamanın gerekçesi ne? PKK ve YPG'ye yönelik operasyonlarımız. Yani terörle mücadelemiz. Yani bir kısıtlama, ürün satmama kararı kime karşı alınır? Düşmana karşı değil mi? İlişkilerinizin hiç olmasını istemediğiniz ülkelere karşı olur. Var işte dünyada herkesin ilişkilerini yani aşağı yukarı minimumda tuttuğu ülkelerde var sistemin içinde. Ama siz Türkiye gibi Avrupa'ya çok önemli katkı sağlayan bir ülkeye kısıtlama getiriyorsunuz. Açıkça bunu söylüyoruz. Bu kaygılarımızın giderilmesi gerektiğini ve bu ülkelerin de bu yönde somut adımlar atması gerektiğini söyledik. Kendilerine belgeyle de verdik" diye konuştu.