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Son dakika: Türkiye İsveç ve Finlandiya'dan toplam 33 teröristin iadesini istedi

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: Türkiye İsveç ve Finlandiya’dan toplam 33 teröristin iadesini istedi

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NATO'ya üye olmaya çalışan İsveç ve Finlandiya'dan toplam 33 teröristin iadesinin istendiğini açıkladı.

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