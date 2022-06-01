TURKEN üzerinden kara propagandaya girişen Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı vakıflara neden sessiz?
CHP’nin geçmişi karanlık Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta Twitter hesabından skandal bir video paylaştı. TURKEN Vakfı’nın ABD resmi makamları ile paylaştığı ve açık kaynaktan herkesin ulaşabileceği belgelere “ulaştığımız belgeler” süsü verip Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye "kaçacağı" yalanını alçakça ortaya attı. Bunla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın ailesini hedef aldı. Öte yandan alçaldıkça alçalan ve CHP’nin kasetle iş başına gelen sözde lideri her defasında Türkiye aleyhine propaganda yapan Batılı vakıflara karşı ise hiç sesi soluğu çıkmadı. İşte Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren o vakıflar ve Kılıçdaroğlu’nun sessizliği…
Deniz Baykal'a düzenlenen kaset kumpası ile koltuğa oturan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" iftirasını ortaya atarak TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nı hedef aldı.
TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
TÜRKİYE DÜŞMANI ODAKLARA SES YOK
Türkiye'deki emekli maaşlarını bile Amerika'daki Türk ve Müslüman öğrencilere yardım yapma amacı taşıyan bir vakıf üzerinden eleştiren "vatansever" Kılıçdaroğlu'nun vakıf ve dernek hassasiyetine binaen,Türkiye'de faaliyet gösteren 2 adet Alman vakfına karşı adeta suskunları oynadı.
Bu 2 Alman vakfı, Türkiye'de faaliyet gösteren 150'den fazla yabancı vakıftan sadece 2'si.
Bunlardan ilki: FRİEDRİCH-EBERT Vakfı. 2005 yılından beri ülkemize faaliyet gösteren bu vakfın 2017 - 2020 yılları arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 20 milyon TL. Dünyada 100'den fazla ülkede faaller.
İŞTE BU VAKFIN FAALİYETLERİNDEN BİRKAÇI
- 2014 Kadınlar Barış İstiyor Projesi
- 2015 Soykırımın Yüzüncü Yıldönümü Sonrası Ermeni-Türk İlişkileri Konferansı
- 2019 Diyarbakır'da LGBTI'liler Projesi.
- 2019 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi deneyimi.
TİP MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK'IN EŞİ DE İÇİNDE
Bir diğer Alman vakfı ise: HEINRICH BÖLL Vakfı. Ülkemizde 1994 yılında beri faaliyet gösteriyor. 2017 - 2020 arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 24 milyon TL.
Alman Yeşiller Partisi'nin bir kuruluşu gibi faaliyet gösteren vakfın Türkiye yöneticilerinden birisi dikkat çekiyor. O isim TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu.
Vakıf HDP ve PKK hakkında belli dönemlerde detaylı çalışmalar yapıyor.
Vakfın yaptığı bazı yayınlar ve organizasyonlar:
-2014 Gezi ve Türkiye konferansı.
-2014 Vahşi Kürdistan Klişeleri.
-2017 Trans Anma Günü.
-2014 PKK, terör örgütü listesinden çıkarılabilir açıklaması.
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI SERGİSİ
2016 yılında yine Heinrich Böll Vakfı desteği ile İstanbul'da, sözde Ermeni soykırımı temalı bir fotoğraf sergisi düzenleniyor.
Serginin sahibi Aris Nalcı.
Aynı Aris Nalcı, Asala mensubu olan ve Esenboğa havalimanında terör saldırısı sonucu 9 kişiyi öldüren Levon Ekmekçiyan anmasına destek veriyor.
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