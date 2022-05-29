29 Mayıs 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan: Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar
Başkan Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde hitap ediyor. Erdoğan, ''Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar.'' dedi.