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Başkan Erdoğan: Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2022 19:07
Başkan Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde hitap ediyor. Erdoğan, ''Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar.'' dedi.
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