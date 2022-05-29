Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "kaçacaklar" tepkisi! Tankların arasından kaçan kim?

KILIÇDAROĞLU'NUN "KAÇACAK" İDDİALARINA TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalan siyasetine eklediği "kaçacaklar" iddiası Başkan Erdoğan'a soruldu.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunların söylediği şu sözler var ya, geçmişte aynı şeyleri bunlar rahmetli Menderes için söylediler. Değişen hiçbir şey yok. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs darbesinin 62. yıldönümü programında bunları belgelerle açıkladım, belgelerle gösterdim. O zaman ne diyorlardı, 'uçaklar dolusu altın, uçaklar dolusu elmas kaçırmışlar'. Kim? İşte o şehadete giden Menderes ve arkadaşları. Menderes ve diğer hepsi için aynı yalanları söylüyorlardı. Şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor. Bunlar da aynı telden çalıyorlar. Değişen bir şey yok. Açıyorlar o sayfaları, oralara bakarak ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar, onlar da aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.