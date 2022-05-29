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Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "kaçacaklar" tepkisi! Tankların arasından kaçan kim?

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Başkan Erdoğan’dan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na kaçacaklar tepkisi! Tankların arasından kaçan kim?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iftirasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "15 Temmuz'da FETÖ'cüler tankların arasından Bay Kemal'i geçirdiler, Bakırköy Belediye Başkanının evine gönderdiler. Kaçan kim?" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası yurda döndü.

Başkan Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı iddialarına cevap veren Başkan Erdoğan, "Benim gündemimde Bay Kemal'in adaylığı filan, bunlar söz konusu değil." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'ye operasyon olacak mı?" sorusuna, "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" ifadeleriyle cevap verdi. İsve ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine de karşı çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Teröre destek veren ülkelere 'evet' diyemeyiz' sözleriyle mesaj gönderdi.

MUHALEFETİN AZERBAYCAN AÇIKLAMASINA SERT ÇIKTI

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tabii Türkiye'deki muhalefetin taktik doğrularının ne olduğunu bugüne kadar öğrenemedik. Onların 'taktik yanlış' dediklerinin ne olduğunu anlamak da hiç mümkün değil. Kaldı ki bu açıklamayı yapan zat, Azerbaycan'da geçmişte bir görev yaptığı halde, daha sonra Karabağ patlak verince Azerbaycan'ın aleyhinde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla bunların aklının, fikrinin, düşüncesinin hangi istikamette çalıştığını anlamak mümkün değil." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"Biz attığımız adımlarda taktiklerimizi, stratejilerimizi gayet iyi düşünüyoruz, istişarelerimizi en geniş manada yapıyoruz ve adımlarımızı da ona göre atıyoruz. İşte Yunanistan'ın geçmişte tekrar NATO'ya girmesini sağlayan kişiler de bunlarla aynı zihniyetteydi. Bu zihniyetin temsilcileri de geçmişte Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini salık vermişti. Dolayısıyla asıl taktik yanlış orada yapılmıştı. Onun bedelini şimdi biz ödüyoruz. İnşallah bir daha yeniden bedel ödemeyeceğiz. Tabii şunu da söyleyeyim; olay sadece İsveç, Finlandiya değil. Olaya bu terör örgütlerinin durumundan bakacak olursak, şu anda aynı yanlışı Almanya da yapıyor, aynı yanlışı Hollanda yapıyor, aynı yanlışı Fransa yapıyor. Bunların birbirinden farkı yok."

KILIÇDAROĞLU'NUN "KAÇACAK" İDDİALARINA TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalan siyasetine eklediği "kaçacaklar" iddiası Başkan Erdoğan'a soruldu.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunların söylediği şu sözler var ya, geçmişte aynı şeyleri bunlar rahmetli Menderes için söylediler. Değişen hiçbir şey yok. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs darbesinin 62. yıldönümü programında bunları belgelerle açıkladım, belgelerle gösterdim. O zaman ne diyorlardı, 'uçaklar dolusu altın, uçaklar dolusu elmas kaçırmışlar'. Kim? İşte o şehadete giden Menderes ve arkadaşları. Menderes ve diğer hepsi için aynı yalanları söylüyorlardı. Şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor. Bunlar da aynı telden çalıyorlar. Değişen bir şey yok. Açıyorlar o sayfaları, oralara bakarak ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar, onlar da aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.

CHP liderinin 15 Temmuz darbe girişiminde kaçtığı anları hatırlatan Başkan Erdoğan, "Şimdi, 15 Temmuz gecesi ben eğer 15 dakika geç kalmış olsaydım bugün ne şahsım, ne çocuklarım, eşim, damadım, torunlarım hiçbirimiz belki de hayatta olmayacaktık. Nitekim o gün bulunduğumuz yere baskın yapanlar bizim iki tane korumamızı şehit ettiler, iki tane bayan korumamız ağır yaralandı. Bunları biz yaşadık, gördük. Biz saat 01.15 gibi Atatürk Havalimanı'na indik, 11 gibi Bay Kemal oradaydı ve FETÖ'cüler tankların arasından Bay Kemal'i geçirdiler, Bakırköy Belediye Başkanının evine gönderdiler. Kaçan kim? O tankların arasından giden kim? Bay Kemal." dedi.

Başkan Erdoğan açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı;

"Biz ise milletimizi havalimanına çağırmıştık, biz de oradaydık ve milletim de bizi yalnız bırakmadı. Gece hep birlikte geldiler, alanda toplandılar. Üzerimizden helikopterler, jetler geçiyordu ama onlar orada bizimle beraber buluştular. Kimin kaçtığı, kimin kaçabileceği ortada. Biz yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Bugün de aynı şekilde yola devam ediyoruz."

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