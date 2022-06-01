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CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre: Çanakkale'de rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye çalışanları Ş.U. ve A.Y. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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