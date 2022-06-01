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Son dakika: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye’ye geliyor

Son dakika... Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

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