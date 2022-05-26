Son dakika: Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladı



Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) açıklaması şöyle:

"Dün irtica paranoyasıyla bu ülkenin vakıflarına zulmeden zihniyet, bugün gönüllülük esasıyla gençlerimiz, çocuklarımız için çalışan biz sivil toplum kuruluşlarını baskı altına almaya, bizleri ahlaksız iftiralarla sindirmeye çalışıyor."

"Biz bu çabayı hem beyhude hem de kötü niyetli bir çaba olarak görüyoruz. Buna mukabil bizler dün olduğu gibi bugün de hak bildiğimiz davamız için, bu vatan için, bu ülkenin gözleri ışıldayan pırıl pırıl gençleri, çocukları için mücadele etmekten bir adım geri durmuyoruz."

"Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu şerefli mücadelemizde desteğini her daim arkamızda hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımızı ifade ediyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için verdiği mücadele aynı zamanda sivil toplum alanını genişletmiş ve özgürleştirmiştir."