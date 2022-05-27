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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den A Haber'de önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den A Haber’de önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber’de canlı olarak yayınlanan Gündem Özel programına konuk oluyor. Kabaktepe, siyaset gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

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