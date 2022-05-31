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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i kabul etti

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i kabul etti

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

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