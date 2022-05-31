Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabı okuyucuyla buluşuyor

İnsanlığı, yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimler, deniz ve okyanusların temizliğinden, yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan, atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya yazılarında dikkati çekti. Kişisel çevrecilik hikayesini, kitabın "Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin" bölümünde aktaran Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı.