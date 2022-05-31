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Başkan Erdoğan Malezya İçişleri Bakanı Zainudin'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Başkan Erdoğan Malezya İçişleri Bakanı Zainudin’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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