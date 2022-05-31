31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Dünya Tütünsüz Günü’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar veren şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada ufak sigara müzesini neredeyse kurduk. Tabloya baktığım zaman, baya güzel işler yapmışız." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA