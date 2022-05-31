Son dakika | Başkan Erdoğan’ın operasyon mesajı uykularını kaçırdı! PKK’nın etekleri tutuştu

ABD VE RUSYA'YA ÇAĞRI

Sözlerine "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var" şeklinde devam eden Nuri Mahmud; "Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.

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