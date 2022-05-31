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Son dakika | Başkan Erdoğan'ın operasyon mesajı uykularını kaçırdı! PKK'nın etekleri tutuştu

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’ın operasyon mesajı uykularını kaçırdı! PKK’nın etekleri tutuştu

Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör unsurlarına yönelik verdiği operasyon mesajında "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklaması terör örgütü PKK/YPG'de büyük korku yarattı. Örgütün tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, korku ve endişenin neredeyse her cümlesine yansıdığı konuşmasında, "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor" diyerek; ABD ve Rusya'dan Türkiye'yi durdurmasını istedi.


Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, Türkiye'nin Suriye'deki olası yeni operasyonu hakkında örgütün yayın organına konuştu.

ENDİŞENİN ARTTIĞI HER CÜMLESİNE YANSIDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası, örgüt içindeki korku ve endişenin arttığı her cümlesine yansıyan Mahmud, ABD ve Rusya'dan yardım istedi.

"HER GÜN TOP ATIŞLARI YAPILIYOR"
Uluslararası güçlerin olası harekata karşı çıkması gerektiğini belirten teröristbaşı, "Her gün Şehba, Tel Rıfat, Resulayn, Tel Temir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Malikiye, Ayn İsa'ya yönelik zaten hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor" dedi.

ABD VE RUSYA'YA ÇAĞRI
Sözlerine "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var" şeklinde devam eden Nuri Mahmud; "Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.

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