Son dakika | Başkan Erdoğan'ın operasyon mesajı uykularını kaçırdı! PKK'nın etekleri tutuştu
Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör unsurlarına yönelik verdiği operasyon mesajında "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklaması terör örgütü PKK/YPG'de büyük korku yarattı. Örgütün tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, korku ve endişenin neredeyse her cümlesine yansıdığı konuşmasında, "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor" diyerek; ABD ve Rusya'dan Türkiye'yi durdurmasını istedi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, Türkiye'nin Suriye'deki olası yeni operasyonu hakkında örgütün yayın organına konuştu.
ENDİŞENİN ARTTIĞI HER CÜMLESİNE YANSIDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası, örgüt içindeki korku ve endişenin arttığı her cümlesine yansıyan Mahmud, ABD ve Rusya'dan yardım istedi.
ABD VE RUSYA'YA ÇAĞRI
Sözlerine "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var" şeklinde devam eden Nuri Mahmud; "Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
- Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
- DGS geç başvuru günü: 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF AKSİS giriş ile final sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Ruble ile ödemeyi reddetti! Rusya Hollanda'ya gaz akışını durdurdu
- NBA final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararları ayın kaçında açıklanıyor?
- MEB 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanı açıklandı mı? İşte takvim...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...
- AKSİS EKRAN LİNKİ: AUZEF sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu?