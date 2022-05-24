CHP’de bitmeyen Atatürk tartışması | CHP Atatürk konusunda samimi mi? Kılıçdaroğlu Atatürkçüleri neden tasfiye etti?

CHP'de, istanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ''Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum'' sözleri ile başlayan Atatürk tartışmasının benzeri 10 yıl önce de yaşanmıştı. Bu kez başrolde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Kılıçdaroğlu da konuşmalarında tıpkı İstanbul İl Başkanı gibi ''Mustafa Kemal'' demekle yetinip Atatürk adını kullanmaması partide krize neden olmuştu. O dönem kurduğu cümleler, Kaftancıoğlu'nun sözleri ile neredeyse aynıydı.