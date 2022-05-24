CHP’de bitmeyen Atatürk tartışması | CHP Atatürk konusunda samimi mi? Kılıçdaroğlu Atatürkçüleri neden tasfiye etti?
CHP sık sık, iktidarı Atatürk karşıtı olmakla suçluyor. En son, Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi yapılması projesi ile bu tartışmalar yeniden başladı. Peki CHP Atatürk konusunda samimi mi? CHP'de neden sürekli Atatürk tartışması yaşanıyor? İşte tüm merak edilenler…
CHP Atatürk istismarından bir türlü vazgeçmiyor. Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılmasına karşı çıkan ana muhalefet, iktidarı Atatürk'e düşman olmakla suçlayarak tabanını algı oyunları ile bir arada tutmaya çalışıyor.
Peki "CHP, Atatürk konusunda samimi mi?" Chp Mersin eski Milletvekili İsa Gök 2012'deki olağanüstü kurultayda kurmuştu bu cümleleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Atatürk'' dememesine tepki gösterilmişti. Aynı zamanda ana muhalefet partisinde Atatürk tartışmalarının fitilini ateşleyen isim olmuştu.
CHP'de, istanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ''Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum'' sözleri ile başlayan Atatürk tartışmasının benzeri 10 yıl önce de yaşanmıştı. Bu kez başrolde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
Kılıçdaroğlu da konuşmalarında tıpkı İstanbul İl Başkanı gibi ''Mustafa Kemal'' demekle yetinip Atatürk adını kullanmaması partide krize neden olmuştu. O dönem kurduğu cümleler, Kaftancıoğlu'nun sözleri ile neredeyse aynıydı.
CHP Genel Başkanı tepkilere rağmen Atatürk yerine "Mustafa Kemal" demeyi sürdürdü. Atatürk'ün kurduğu partide birçok kez yaşandı Atatürk tartışması. CHP'nin şimdiki kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlıaka, 2016 yılında CHP'li bir milletvekilinin Meclis'teki odasından Atatürk portresini indirdiğini iddia etmiş ve o ismi Kılıçdaroğlu'na vermesine rağmen partiden portreyi indiren değil Nazlıaka ihraç edilerek olayın üstü örtülmüştü.
2018'deki tartışmada ise başrolde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vardı. Ona en sert tepki Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan'dan gelmişti. Chp-FETÖ ilişkisini deşifre eden kim varsa gönderildi partiden. CHP'deki Atatürkçüler bir bir tasfiye edildi.
FETÖ'nün Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu çok geçmeden düğmeye bastı. Baykal'a yakın isimler çeşitli bahanelerle partiden uzaklaştırıldı. CHP'nin genetiğini değiştiren hamleler peşi sıra geldi. Ulusalcı kanat yok edildi. Atatürk'ü hedef alan HDP ile işbirliği yapıldı.
Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'nin yegane eseri Anıtkabir" diyen Cihangir İslam'a altı ok rozetini takması, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim olaylarıyla ilgili "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum." paylaşmı tepkilere neden oldu. Atatürkçüler kazan kaldırdı.
Tüm bu yaşananları CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığını gözler önüne serdi. Kamouyundan gelen tepkilere rağmen parti yönetimi Atatürk istismarından vazgeçmedi.
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