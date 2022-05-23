Muhalefetin kabak tadı veren oyunu! CHP'nin Maltepe mitingindeki "yırtık terlik" şovu kısa sürdü

GEÇİNEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Sözlerine devam eden Güllü, "Pazarlarda artıkları toplayarak biz, şimdi domates oldu 20-25 lira, o ezik domatesi de artmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" ifadelerini kullandı. Güllü, yırtık terliğini çıkararak "Bunu da çöpün dibinden buldum, bunu giyiyorum" dedi.

ALKOL MASASINDA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

"Çöpten alıp giydim" dediği terliği gösteren Güllü'nün sosyal medyada alkol masasında olduğunu gösteren fotoğrafları da ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Güllü'nün alkol masasındaki fotoğraflarını sosyal medyadan gören vatandaşlar CHP'ye tepki de gösterdi.