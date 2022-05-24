Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? EGM ve PA duyurular listesi...
Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen binlerce aday ön sağlık kontrolü için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere ön sağlık kontolünden geçemeyen adaylar sınava katılım sağlayamayacak. Peki, Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? EGM ve PA duyurular listesi...
Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek bekçilik sınavına girmenin ön şartı olarak kabul edilen bekçilik ön sağlık kontrolü için merak edilen detaylar haberimizde. Peki, Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? EGM ve PA duyurular listesi...
BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi ile ön sağlık kontrolü sınav tarihleri ve yerleri duyuruldu. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden ön sağlık kontrolü tarihlerini ve sınav yerlerini sorgulayabilecekler.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...
BEKÇİLİK YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2022 bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.
YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.
* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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