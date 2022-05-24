Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek bekçilik sınavına girmenin ön şartı olarak kabul edilen bekçilik ön sağlık kontrolü için merak edilen detaylar haberimizde. Peki, Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? EGM ve PA duyurular listesi...