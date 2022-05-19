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Mesut Hakkı Caşın: Gerçekten Atatürk’ü seviyorsanız Erdoğan’dan daha iyisini yapın!

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Mesut Hakkı Caşın: Gerçekten Atatürk’ü seviyorsanız Erdoğan’dan daha iyisini yapın!

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında hükümetin Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesi ve muhalefetin buna karşı çıkmasının perde arkası sorgulandı. Canlı yayında önemli mesajlar veren ve muhalefeti topa tutan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Gerçekten Atatürk’ü seviyorsanız Erdoğan’dan daha iyisini yapın” dedi. Siyasi emelleri uğruna terör odakları ile kol kola girenlere göndermede bulunan Caşın, "Atatürk, Türk milletinin bayrağı altında birleş diyor. PKK’nın bayrağı altında değil diyor." eleştirisini yöneltti.

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