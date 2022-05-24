CHP mitinginde yoksulluk tiyatrosu! Nusret Güllü’ye A Haber ekipleri ulaştı

- Kendisini tanıyorum. Daha önce de beraber çalıştık. Bu iş yerinde de beraber çalıştık. Burada çok kısa çalıştı.

- Şirket sahibi mümkün olduğunca hem ailesine hem çocuklarına özel olarak ilgi göstermiş. Ama arkadaş pek çalışma taraftarı olmadığı için de kısa süre sonra işte ayrıldığını söylediler.