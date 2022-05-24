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CHP mitinginde yoksulluk tiyatrosu! Nusret Güllü’ye A Haber ekipleri ulaştı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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CHP mitinginde yoksulluk tiyatrosu! Nusret Güllü’ye A Haber ekipleri ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde "Geçinemiyorum" diyerek kürsüye çıkardığı Nusret Güllü'ye A Haber ekipleri ulaştı, yaşananları sordu. Nusret Güllü, kaçamak cevaplar verdi. Arkadaşları da Nusret Güllü'yü A Haber'e anlattı.

Yoksulluk çektiğini söyledi, çilingir sofrasında görüntüsü ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, Maltepe mitinginde maddi durumu olmadığını öne sürdüğü kişileri sahneye çıkardı.

O kişilerden biri de Nusret Güllü'ydü. Nusret Güllü ile ilgili söylediklerini yalanlayan bilgiler ortaya çıktı. A Haber ekibi, Nusret Güllü'ye ulaştı, iddiaları sordu. Güllü, sorulara kaçamak cevaplar verdi.

Mitingde konuşan Nusret Güllü, "O ezik domatesi de atmıyorlar artık onu da toplayamıyoruz. Davulumuzu da aldılar ekmek bırakmadılar." İfadelerini kullanmıştı.

Güllü'nün konuşmalarından sonra miting konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkenin bütün onur insanların hakkını savunacağım." dedi.

Nusret Güllü 3 ay çalıştığı yerden hiçbir sebep göstermeden çekip gitti. İşte A Haber ekipleri o iş yerine gitti. Nusret Güllü'nün arkadaşları A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

- İşimiz güzel maaşımız güzel her şeyimiz güzel ama beğenmedi gitti.

- Burada parasını herhalde fazla verdik buradan o yüzden ayrılmış olabilir.

- Kendisini tanıyorum. Daha önce de beraber çalıştık. Bu iş yerinde de beraber çalıştık. Burada çok kısa çalıştı.

- Şirket sahibi mümkün olduğunca hem ailesine hem çocuklarına özel olarak ilgi göstermiş. Ama arkadaş pek çalışma taraftarı olmadığı için de kısa süre sonra işte ayrıldığını söylediler.

- Bizim patronumuz burada işçilerine kurban keser. Herkese dağıtır. Kurban Bayramı'nda geldi burada herkesten etini aldı çekip gitti. Daha yok ortada akşam televizyon gördüm.

- Buradan çekip gitti. 6 ay sonra geri geldi, yine işe alındı. 2 ay daha çalıştı, düğün yapacağım deyip gene çekip gitti.

Nusret Güllü A Haber'in sorularına şu cevapları verdi:

- Benim gibi 50 yaşındaki bir adamın okumuşluğu olmazsa zor. İŞ-KUR'dan mesaj geliyor hep okumuş istiyorlar. Ben kendi isteğimle işimden ayrılır mıyım? Adamın işine yaramadım ben.

(Alkol masasındaki görüntüleri) Benim hiçbir şeye aklım yetmiyor. Benim okumuşluğum yok. O kadar yani. Ne hissettiğimi ya da ne hissetiğimi bile bilmem yani.

Nusret Güllü’ye A Haber ekipleri ulaştı NUSRET GÜLLÜ'YE A HABER EKİPLERİ ULAŞTI
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