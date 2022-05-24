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FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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FETÖ’den yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal, hakkındaki hükmün Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulması üzerine yeniden yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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