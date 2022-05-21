CHP’de Atatürk yasağı! Kürsüde ve sahnede sadece Kılıçdaroğlu’nun resmi vardı

CHP kadrolarının planını gözler önüne seren Ayvalı, "Kemal Bey'in kadrolarının CHP'yi HDP'lileştirme içinde olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı Atatürk fobisi de oluyor. Arada bir tabanı tutmak için Atatürk'ü dile getiriyorlar ama o kadar." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN