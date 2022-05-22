CHP’de büyük çatlak! Veli Ağbaba ile Özgür Özel Maltepe yerine Paris’e gitti

Kılıçdaroğlu, bu grup toplantısında partililere dönük olarak yeni bir yolda yürüyeceğini açıklamış, "Bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavgam var. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Pes etmeyeceğim, durmayacağım" demişti.

Bu sözleri parti içindeki kimi isimlere rest çektiği şeklinde yorumlanmış ve ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan ettiği şeklinde değerlendirilmişti. Hatta Cumhuriyet Gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasının (27 Nisan 2022) "Tarafınızı belli edin" Çağrısı olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu: Aday Benim" manşetiyle çıkmıştı.